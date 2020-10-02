Kaymakam Çiçek: ''Toplumda Korona virüse karşı olan bilinci yükseltmeye çalışıyoruz''

Kütahya'nın Emet ilçesinde tüm esnafları kapsayan Korona virüs denetimleri gerçekleştirildi.

Yapılan Denetimlere, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Belediye Başkan Vekili Murat Uyanık, İlçe Jandarma Komutanı Neşet Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Emre Vural, Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Rukiye Kara, Ziraat Odası Başkanı Sami Yüksel, kolluk görevlileri ve ilçe müdürleri katıldı.

Kaymakam Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, ''İçişleri Bakanlığının (Covid19) tedbirleri kapsamında denetim yapılması hakkındaki emirleri gereğince “Sağlık için hepimiz için” mottosu ile bütün yurtta olduğu gibi ilçemizde de yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde, özellikle de vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerin genel bir denetimi gerçekleştirilmiştir. İçişleri Bakanlığının emirlerinde vurgulandığı üzere, salgının son günlerdeki yayılım seyri göz önünde bulundurulduğunda, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Temel prensipler olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uymakla birlikte, sürdürülen denetim faaliyetleri salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem taşımaktadır. Bütün bu denetimlerde alınması gereken kurallara uyulmasının hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı açısından hayati önem taşıdığı vurgulanarak, tavsiye ve uyarılarda bulunulmuştur. İçişleri Bakanlığımızın yayımladığı genelge kapsamında tüm iş kolları ve yaşam alanlarında maske kullanma, fiziki mesafe ve temizlik kurallarına olan duyarlılığı ve toplumda hastalığa karşı olan bilinci yükseltmeye ve tazelemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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