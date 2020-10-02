Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında dereceye giren öğrencilere belgeleri verildi.

Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federansyonu(TAZOF) tarafından gerçekleştirilen "Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında dereceye giren öğrencilere belgeleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonu'nda yapılan törenle verildi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Temel Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Hakan Durum, dereceye giren öğrenciler, öğrencileri turnuvaya hazırlayan öğretmenleri ve veliler katıldı. Öğrencilere belgelerini veren Müdür Hasan Başyiğit, onları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Başyiğit, ayrıca katkılarından dolayı öğretmen ve velileri kutladı.

Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Mangala oyununda Yenidoğan İlkokulu öğrencisi Hasan Efe Mamak ve Tavşanlı Kız İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yağmur Özerdem, QBitz oyununda Hisarcık Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Halime Atasoy, Pentago oyununda Özel Boğaziçi Şehir Koleji öğrencisi Kurtuluş Gürsoy ve Çavdarhisar 100. Yıl İlkokulu öğrencisi Halil Fatih Karabulut, Equilibrio oyununda Yenidoğan İlkokulu öğrencisi İbrahim Hamurcı, Reversi oyununda Özel İsabet Ortaokulu öğrencisi Ayşe Akarsu, Kulami oyununda Pazarlar ilçesi Sofular Ortaokulu öğrencisi Erol Doymaz isimli öğrenciler derece elde ettiler.

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