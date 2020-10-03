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Sigara yasağı getirilen Emet ilçesinde sıkı denetim

DHA

Sigara yasağı getirilen Emet ilçesinde sıkı denetim


Oğuzhan KILIÇ/EMET (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan bazı cadde ve sokaklarda yürürken sigara içme yasağı kararına yönelik ilk denetimi yapıldı. Emet Kaymakamı Hasan Çiçek'in katıldığı denetimlerde polis ve zabıta ekipleri, halkı bilgilendirirken yasak olan caddelerde yürürken sigara içen 2 kişiye ceza uygulandı.
Emet Kaymakamı Hasan Çiçek´in başkanlığındaki İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, önceki gün koronavirüs tedbirleri kapsamında vakaların artış gösterdiği Eseler köyünde karantina uygularken, ilçe merkezinde vatandaşların sigara içme bahanesiyle sık sık maske kuralının ihlal etmesi üzerine halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde yürürken sigara içilmesi yasaklandı. İlçenin Hükümet Caddesi, Zafer Meydanı, Kaynarca Caddesi, Gezne Caddesi´nin başlangıcından Kasap Pınarı Caddesi´nin birleştiği alan, ilaveten Zafer Meydanı´ndan Ali Uçar Sokak, Yukarı Pazar Yeri, Küçük Çarşı Sokak, Çarşı Camii civarı, Porsuk Ahmet Caddesi ve balık pazarı güzergahında sigara içilmesine yasak getirildi.
KURALLARA UYMAYAN 2 KİŞİYE CEZA KESİLDİ
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Emet Belediyesi zabıta ekipleri, alınan karar gereği ilk denetimi yaptı. Maske ve sigara yasağına vatandaşların büyük çoğunluğunun uyduğu görüldü. Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ve Emet Emniyet Müdürü Emre Vural'ın da bizzat katıldığı denetimlerde yasak olan alanlarda sigara içen 2 kişiye 900´şer TL idari para ceza kesildi.
Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, denetimlerde halkın genel olarak yasaklara uyduğunu ifade ederek, "Polis ekiplerimizle yapmış olduğunuz denetimlerden alacağımız sonuçlardan şimdiden memnun olduğumu ifade etmek isterim. Allah kolaylık versin. Öncelikli amacımız vatandaşlarımızı uyarmak ve halk sağlığını tehdit edecek her türlü davranış hakkında zapt tutmak. Denetimlere etkin bir şekilde devam edeceğiz" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Emet Oğuzhan KILIÇ
2020-10-03 08:56:46

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