Hisarcık’ta 7 saatte 38 ünite kan alındı

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde pandemi dönemi olmasına rağmen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Kütahya Kızılay Kan Bağış Merkezi’nce ilçede saat 10.0017.00 arası gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında 38 ünite kan alındı.

Salgın dolayısıyla ülke genelinde kan stoklarında ciddi azalma görüldüğüne dikkat çeken Türk Kızılay Hisarcık Temsilciliği Sorumlusu Mustafa Şen, ilçedeki kan bağışına yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

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