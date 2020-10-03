Emet Belediyesi kendi enerjisini üretmek için ilk adımı attı

Kendi enerjisini üreterek, hem ülke ekonomisine katkı hem de kendisine kaynak oluşturmak isteyen Kütahya'nın Emet Belediyesi, GES projesi yapım ihalesinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ''Yaklaşık 6 milyon TL’ye mal olacak proje ile ülkemizin enerjide dışa bağımlılığının azalmasını ,hem de belediyemize gelir kaynağı yaratmayı hedefliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un ilimizi ziyaretinde kendilerinden GES projesi içinde destek sözü almıştık. Yaklaşık maliyeti 6 milyon TL’yi bulan projenin hayata geçirilmesi adına çalışmalar sürerken, ihalemizi gerçekleştirdik. Finansmanı İller bankamızca karşılanacak olan projemizle yılda 1 milyon 600 bin kilovat enerji üretilecek. 3024 adet adet güneş paneli ile üretim yapılacakken, ilk etapta aylık 130 bin TL artı KDV gelir hesaplanıyor. Gelirin daha sonra artarak 3 yılda kendini amorti etmesi bekleniyor. Proje için kaynak konusunda yoğun temaslarımız oldu. Maliyeti 6 milyonu bulan proje için iller bankası nezdinde yürüttüğümüz çalışmalarımız projemizi tamamlayarak ihalemizi yaptık. Proje lisansı alınan çalışmamızda eksiklikler giderildi. 2 kilometrelik enerji nakil hattı ile birlikte yapım ihalesi için sona geliyoruz. Malumunuz proje üretmek kadar, projeleri hayata geçirebilmek adına kaynak oluşturmak çok daha zorlu bir süreç. 60 günde tamamlanması öngörülen güneş tarlamız ihale sözleşmesi imzalanarak firmaya yer teslimi ile başlayacak. Hedefimiz kendi enerjimizi üreterek, enerji masraflarımızı karşılamak ve bu alanda yapılacak harcamaları ise halkımıza hizmet noktasında başka alanlarda kullanmaktır“ dedi.

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