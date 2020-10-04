Tavşanlı'da ahırda çıkan yangında 47 koyun telef oldu

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 47 koyun telef olurken, 13 koyun kurtuldu.

Yangın, ilçeye bağlı Tepecik beldesindeki A.P.'ye ait ahırda sabah saat 04.40 sıralarında meydana geldi. Elektrik kablosundan çıktığı tahmin edilen yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve hayvan sahiplerine haber verdi. Vatandaşların önce kendi imkanları ile söndürmeye çalıştığı yangında ahırdaki 60 koyundan 13'ü tahliye edilirken, 47 koyun yanarak telef oldu. Tavşanlı Belediyesine ait 3 itfaiye aracının müdahalesi ile yangın 2 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

Jandarma olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

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