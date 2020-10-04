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Domaniç'te orman yangını

DHA

Domaniç'te orman yangını


Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekipleri ve orman işçilerince yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangında 50 dönümlük alan zarar gördü. 
Yangın, saat 16.00 sıralarında Domaniç'e bağlı Elmalı ve Fındıcak köyleri sınırlarındaki ormanlık alanda çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında, dumanı ve alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Domaniç Belediyesi itfaiyesi yaklaşık 1 saatte söndürüldü.  Tavşanlı ve Tunçbilek´ten gelen arazözlerin de kullanıldığı soğutma çalışmalarının yapıldığı ormanda, yaklaşık 50 dönümlük alan zarar gördü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Domaniç Mustafa YİĞİT
2020-10-04 17:36:00

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