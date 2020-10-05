Altıntaş stadında ışıklandırma çalışmaları

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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, ilçe stadında ışıklandırma çalışmalarının başladığı bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''İlçe stadımızda uzun zamandır ihtiyacını duyduğumuz ışıklandırma çalışmaları bugün itibarı ile başlatıldı. En kısa zamanda bitirilerek ilçemizdeki gençliğimizin ve spor severlerimizin hizmetine sunacağız. Hedefimiz her yönüyle eksikleri giderilmiş bir Altıntaş olacaktır'' dedi.

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