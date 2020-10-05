Kütahya’da 65 okul "Okulum Temiz" belgesi almaya hak kazandı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce “Okulum Temiz” Belgesi almaya hak kazanan okullara belgeleri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Kütahya’da 338 okulun "Okulum Temiz" belgesi almak amacıyla başvuruda bulunduğunu, okullarda denetimler halen devam ettiğini, il merkez ve ilçelerinde toplam 65, il merkezinde ise 24 okulun "Okulum Temiz" belgesi almaya hak kazandığını belirttiler.

Denetimleri yapılan ve belgeyi almaya hak kazanan okullar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonunda gerçekleştirilen törenle belgelerini İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Müdür Yardımcısı Hamdi Sarıöz'den aldılar.

Belge alan okulları tebrik eden Müdür Hasan Başyiğit, "Okulum Temiz" belgesiyle okulların hijyen yönüyle daha güvenilir hale geleceğini belirterek, her okulun bu belgeye sahip olabilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.



"Okulum Temiz" belgelendirme programı”

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında, imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" kapsamında, hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla "Okulum Temiz" belgelendirme programı yürürlüğe alındı. Bu protokolle okul ve kurumlarda öğrencilerin güvenilir ve hijyenik ortamda eğitim faaliyetlerine ulaşmaları amaçlanıyor. Başvuru öncesi okullar tarafından "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu" içerisinde belirtilen tüm faaliyetlerin, eylem planlarının, talimatların, eğitimlerin ve benzer işlemlerin tam olarak yerine getirilmesi, soru listesinde belirtilen şartların tamamlanmış olması öngörülüyor. Başvuru sonrasında ise Bakanlık ve TSE işbirliğinde oluşturulan eğitim programları ile yetkilendirilen Tetkik Görevlileri tarafından bu okullar yerinde denetlenip kontrol ve belgelendirmesi gerçekleştiriyor.

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