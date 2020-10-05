Başkan Hüseyin Doğan görevine başladı

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yakalandığı Korona virüs (Covid19) hastalığını yenerek görevine başladı.

Daha önce yaptırdığı (Covid19) testleri negatif olmasına rağmen 14 Eylülde yapılan testleri pozitif çıkan ve evde tedavi sürecine başlanan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan sağlığına kavuşarak bugün görevine başladı. Başkan Doğan tedavi sürecini evinde tamamlarken, ilk testleri negatif çıkan eşinin ikinci testleri pozitif çıkınca karantina süreside uzamıştı.

Sürecin zorlu ve hassas geçtiğini belirten Belediye Başkanı Doğan, “(Covid19) salgınını başından beri tüm tedbirlere uymamıza rağmen maalesef bu sinsi salgına yakalandık. Çok şükür hastalık sürecini evimizde tedaviyle tamamladık. Eşimin de tedavi süreci ile testleri negatife dönüştü. Hastalığımız sürecinde bizlerden ilgi ve desteklerini esirgemeyen sağlık ekiplerimize, evde tedavi gördüğümüz süre zarfında arayıp geçmiş olsun dua ve dileklerini ileten, tüm idarecilerimize ve vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ev karantinamız sürecinde belediyemiz çalışmaları, uzaktan takiple görevimize devam ettik. 5 Ekim Pazartesi itibarı ile görevimizin başına döndük. Kıymetli halkımıza tekrar tekrar salgını hafife almamaları, alınan tedbir ve kararlara hem kendileri, hem tüm sevdikleri için harfiyen uymalarını rica ediyorum. Her şeyin başı sağlık'' ifadelerini kullandı.

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