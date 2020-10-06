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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Simav’da ‘Amatör Spor Haftası’ başladı

İHA

Simav’da ‘Amatör Spor Haftası’ başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından ortaklaşa olarak her yıl büyük bir coşku ile düzenlenen Amatör Spor Haftası’nın açılış töreni, Kütahya’nın Simav ilçesinde bu yıl sembolik bir açılış töreni ile başladı.
Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında, İlçe stadında gerçekleştirilen törene, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, antrenörler, öğretmenler ve sporcular katıldı.
Simav İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Sapmaz, Amatör olunmadan yıldız ya da profesyonel sporcu olunamayacağını ifade etti. Sapmaz “ Sporun her dalını sevdirerek tabana yaymak, vatandaşlarımızın, gençlerimizin ve çocuklarımızın sağlıklı bir hayat için sporla tanışmaları adına 05 11 Ekim tarihinde ‘Amatör Spor Haftası’nı kutluyoruz. Hafta boyunca düzenleneceğimiz etkinliklerle vatandaşlarımıza düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Spor kabiliyeti olan çocuklarımız ve gençlerimizi spora yönlendirilmesi sağlanacak” dedi.

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