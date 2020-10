DPÜ Senatosu’ndan Azerbaycan’a destek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Senatosu yaptığı açıklamada, Azerbaycan’ın haklı davasında başta Türk devletleri olmak üzere hakkın yanında olan bütün dünya ülkelerini, Azerbaycan davasının yanında yer almaya çağırdı.

DPÜ Senatosu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi,” 28 yıl önce 26 Şubat 1992 tarihinde Ermenistan, Azerbaycan toprağı olan Karabağ ve çevresini işgal etmiş, işgalle de yetinmeyip Hocalı ’da kadın, çocuk, yaşlı ve genç demeden, 600’den fazla Azerbaycan vatandaşını acımasızca katletmişti. Bu süreçte Ermenistan’ı destekleyen güçler sayesinde Ermenistan Hükümetine herhangi bir müeyyide uygulanmadığı gibi işgal ettikleri yerler ve yaptıkları katliamlar adeta yanlarına kar kalmıştı. Bu haksız işgalin çözümü için gerek Bağımsız Devletler Topluluğu, gerekse Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde sayısız girişime rağmen Ermenistan hiçbir zaman geri adım atmamış, eş başkanlıklarını Rusya, Fransa ve ABD’nin üstlendiği Minsk Grubu da 1992’den bugüne kadar adeta havanda su dövmeye devam etmiştir. 27 Eylül 2020 Pazar sabahı, Ermenistan yine haddini aşarak bir saldırıya kalkıştı. Azerbaycan topraklarına yönelik bu saldırıda sadece askeri unsurlar değil siviller de hedef alındı. Azerbaycan’ın köylerinde yoğun Ermenistan bombardımanı sonucunda birçok sivil hayatını kaybettiği gibi pek çok kişi de yaralandı” denildi.



“Türkiye, Devletiyle ve Milletiyle Azerbaycan’ın yanındadır”

Senato açıklamasında,” 28 yıl öncesinde olduğu gibi kimse bu zulme ses çıkarmayacak zannettiler. Ancak bu defa Azerbaycan ordusu vatanlarını müdafaa ve cepheye yakın bölgelerde yaşayan sivil halkın güvenliğini sağlamak maksadıyla bir mücadele başlattı ve şu an kahraman Azerbaycan ordusu, had bilmez Ermenistan’a hak ettiği cevabı vermeye devam etmektedir. Türkiye, Devletiyle ve Milletiyle her zaman olduğu gibi bugün de hem tarihi hem de uluslararası hukuk bakımından haklı olan Azerbaycan Cumhuriyeti’nin yanında yer almayı sürdürecektir. Cumhurbaşkanımız ve siyasi parti genel başkanları, son gelişmelerde de bu tavrını açıkça bir kez daha ortaya koymuşlardır” ifadelerine yer verildi.



“Tek millet, iki devlet, tek ruh, iki beden”

Azerbaycan’ın haklı davasında başta Türk devletleri olmak üzere hakkın yanında olan bütün dünya ülkelerini, Azerbaycan davasının yanında yer almaya çağıran Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senatosu açıklamasında, “ Yıllardır süregelen haksız işgallerin ve bu acımasız zulümlerin karşısında duruyor ve şiddetle kınıyoruz. İnanıyoruz ki bu ahlak ve hukuk dışı zulüm asla devam etmeyecektir. “Tek Millet, İki Devlet”, “Tek Ruh İki Beden” anlayışıyla Türkiye ve Azerbaycan, Devletleri ve Milletleriyle omuz omuza vererek bu zulüm ve kuşatmayı durduracaktır. Azerbaycan Devletinin Ermenistan Hükumetinin katliamlarına dur diyerek vatanlarını müdafaa ve bölgede kalıcı barışın tesisini sağlayacak bu mücadelelerinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senatosu olarak kardeş Azerbaycan halkının ve devletinin yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla ilan ediyor, Şehitlerimize Allahtan rahmet, Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Dost ve kardeş Azerbaycan halkına ve hükumetine de taziyelerimizi iletiyoruz” denildi.

