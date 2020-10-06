400 saatlik görüntü izleyip, tarihi hamamın kubbesindeki kurşun levhaları çalanları yakaladılar



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA´da 1400´lü yıllarda yapılan ve son 10 yıldır restoran olarak kullanılan tarihi Küçük Hamam´ın kubbesindeki kurşun levhaları çalan 4 şüpheli, polis tarafından 400 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelenerek, kimlikleri tespit edilip, yakalandı.

Alipaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde, 2010 yılından bu yana restoran olarak kullanılan 6 asırlık tarihi Küçük Hamam´ın kubbesindeki kurşun levhalar, kimliği belirsiz kişilerce, sökülüp çalındı. Restoran sahibi Ahmet Cihan Acar'ın önceki gün temizlik yapmak için kubbeye çıkmasıyla fark edilen hırsızlık olayı üzerine Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Restoran ile çevresindeki güvenlik kameralarına ait 400 saatlik görüntüyü inceleyen polis ekipleri, hırsızlığın 15 gün önce U.I., U.Ç., Y.K. ve D.Ö. adlı şüpheliler tarafından yapıldığını tespit etti.

24 SAATTE YAKALANDI

4 şüpheli bu sabah, Osman Gazi Mahallesi'ndeki evlerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi´ne götürüldü.

Güvenlik kameralarından 4 şüphelinin çaldıkları kurşun levhaları, ellerinde taşıyarak götürdükleri

ve hurda olarak sattıkları belirlendi.

Restoran sahibi Ahmet Cihar Acar, "Temizlik esnasında kurşun levhaların çalındığını fark ettik. Hemen olayı haber verdik. Polisler geldiler, buradaki incelemelerini yaptılar, soruşturma başlatıldı. Burada büyük bir saygısızlık var. Tarihimizin çalındığını gördük. 620 yıllık bir hamam burası. Bu hamamı, 2010 yılından beri restoran olarak işletiyoruz. Tarihi dokuya zarar verdiklerini gördük. Biz de çok üzgünüz. Bunları hiç pahasına satıyorlar. Biz burayı, Vakıflar Genel Müdürlüğünden 2010 yılında restoran işletmeciliği olarak restore edip hizmete sunduk. Vicdansız insanlar gelip, bunları çalmışlar. Vakıf malına zarar vermesi bizi üzüntüye boğdu" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2020-10-06 12:37:43



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