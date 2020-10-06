Otomobilinde uyuşturucuyla yakalandı

Bakü'ye çok yakın! Ermenistan'dan 300 km'lik iki füze daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da otomobilinde 30 gram metamfetamin ele geçirilen H.Ş. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.Ş.´nin otomobilinde uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası tespit edilen otomobili bir süre takip eden polisler, aracı durdurarak arama yaptı. Araçta 30 gram metamfetamin ele geçirildi, H.Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.Ş., `uyuşturucu madde ticareti´ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2020-10-06 12:50:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.