Aslanapa'da çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı

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Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde 250 dekar arazide ekilmek üzere üreticilere yem bitkisi dağıtıldığı bildirildi.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''İlçemiz Pınarbaşı mahallesinde müdürlüğümüz tarafından hazırlanıp İl Özel İdaresince finanse edilen ''Yem bitkileri ekilişini artırma projesi'' kapsamında Pınarbaşı Mahallesinde 250 dekar arazide ekilmek üzere zobarmix tohumları çiftçilerimize teslim edilmiştir. Zobarmix, içerisinde yem bezelyesi, macar fiği, yulaf ve buğday bulunan, erken biçilerek ikinci ürün ekimine uygun karışım yem bitkisidir'' ifadeleri kullanıldı.

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