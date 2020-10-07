Emet Müftülüğü Korona virüs standı kurdu

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Kütahya'nın Emet ilçesinde Müftülük personeli tarafından Korona virüs (Covid19)' a karşı farkındalık oluşturmak ve küçük çocuklara maske alışkanlığı edindirmek için ilçe pazarında stand kuruldu.

Salgın hastalıkları anlatan ayet ve hadislerin olduğu broşürlerin dağıtıldığı etkinlikte, din görevlileri tarafından küçük çocuklara maske takmanın önemi anlatıldı ve çikolata ikram edildi.

Kuşluk Kayası Camii Müezzini Süleyman Aydın ve Merkez Kaynarca Camii İmamı Kadir Turan tarafından, gün boyunca vatandaşlara broşür dağıtımı ve ateş ölçümü yapılırken vatandaşlara pazar girişinde dezenfekte dağıtıldı. Vatandaşlar din görevlilerine bu duyarlı davranışları için teşekkür ettiler.

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