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Kütahya'da 9 ayda 1349 yeni iş yeri açıldı Başkan Sebahattin Ceyhun: "Özellikle Korona sürecinde esnafa Cumhuriyet tarihinin en büyük desteği verilmiştir, verilmektedir"

İHA

Kütahya'da 9 ayda 1349 yeni iş yeri açıldı Başkan Sebahattin Ceyhun: "Özellikle Korona sürecinde esnafa Cumhuriyet tarihinin en büyük desteği verilmiştir, verilmektedir"

Kütahya'da son 9 ayda 1349 yeni iş yerinin açıldığı bildirildi.
AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (KÜTESOB) Başkanı İbrahim Yiğit'i ziyaret ederek, esnafların durumuyla ilgili bilgi alış verişinde bulundu.
Ziyarette konuşan Başkan Ceyhun, "CHP Kütahya milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın '535 iş yeri kapandı haberi' şeklindeki bilgisi doğrudur. Bunların bir kısmı yaş nedeniyle, bir kısmı devir nedeniyle bir kısmı da ekonomik nedenlerle kapandı. Ancak aynı zamanda 1349 işyeri de açıldı. Kasap bundan hiç bahsetmiyor. Bunu iyi niyetle açıklamanın imkanı yok. Birlik beraberliğe en fazla ihtiyacımız olduğu bir zamanda böyle açıklamalar toplumun moral ve motivasyonunu iyice bozmakta, karamsar olur bir hava oluşturmaktadır. Bunlar gündem oluşturmaya yönelik aciz girişimlerdir. Özellikle şu süreçte esnafa Cumhuriyet tarihinin en büyük desteği verilmiştir, verilmektedir" ifadelerini kullandı.
Ziyarette AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Fatih Oruç'ta hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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