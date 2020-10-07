Gediz’de 50 kök kenevir ele geçirildi

Bakü'ye çok yakın! Ermenistan'dan 300 km'lik iki füze daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya Gediz İlçesinde düzenlenen operasyonda bahçeye ekilmiş 50 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri H.M. isimli şahsın Eskigediz Beldesinde bir baheçede kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler bahse konu bahçede ve H.M. isimli şüphelinin ikametinde yaptıkları aramada 50 kök Kenevir keneviri ele geçirdi. Kenevir bitkileri imha edilirken, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikata başlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.