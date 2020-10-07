Müdür Başyiğit, Teknofest'e katılan öğrencileri kabul etti

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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, 2427 Eylül 2020 tarihleri arasında Gaziantep'te düzenlenen Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Kütahya’yı temsil eden öğretmen ve öğrencileri kabul etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonu'nda gerçekleşen görüşmede İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Öğrenciler, projelerini ve Teknofest'te

kazandıkları deneyimlerini Müdür Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü İslam Aktepe ile paylaştılar.

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