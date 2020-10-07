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Parkta gezerken buldukları altın dolu kutuyu, polise teslim ettiler (2)

DHA

Parkta gezerken buldukları altın dolu kutuyu, polise teslim ettiler (2)


ALTINLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Kütahya'da Demircan Özdemir (20) ve Abdüssamed Ülger'in (20), arkadaşlarıyla gittiği parkta bulup polise teslim ettiği kutu içindeki yaklaşık 50 bin TL'lik ziynet eşyalarının 10 ay önce evlenen Zeynep ve Halil İbrahim Aslankıran çiftine ait olduğu tespit edildi. Parkta kutudaki altınlarını kaybettikten sonra Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine başvuruda bulundukları belirlenen Aslankıran, bulunmasıyla büyük sevinç yaşadı. Zeynep Aslankıran (18), gece bir süre oturdukları parkta altınlarını unutup eve döndüklerini ve sabah farkına vardıklarını belirterek, "Dün akşam saatlerinde altınlarımızı yaşam parkında unutmuşuz. Tabi farkında değildik. Sabah çantamı açtığımda farkına vardım. İlk önce oturduğumuz yerleri aradık. Orada bulamayınca başvuru yapmak için polise merkezine geldik. Başvurumuzu belirtirken, sağ olsunlar iki arkadaşın altınları polise teslim ettiğini öğrendik. Böyle insanlar bulunmaz. Allah onlardan razı olsun. Benim çocuğumun rızkını bana geri getirdiler. Rabbim emniyet güçlerimizin ve askerlerimizin ayağına taş değirmesin" dedi.
'AĞLAYARAK GİRDİM GÜLEREK ÇIKIYORUM'
9 aylık hamile olan Aslankıran, altınları kaybettiklerini fark ettiğinde büyük bir endişeye kapıldığını söyleyerek, "Ben buraya ağlayarak geldim. Şu an 9 aylık hamileyim ve Allah nasip ederse bir veya iki haftaya doğuma gireceğim. Polis teşkilatımız sayesinde buradan gülerek çıkıyorum" diye konuştu.
'BU DEVİR BÖYLE İNSANLARA RASTLAMAK ÇOK ZOR'
Halil İbrahim Aslankıran (24) ise, "Altınlarımızı bulup getiren arkadaşlardan Allah razı olsun. Onların yaptığını bu devirde kimse yapmaz. Allah'ın izniyle onları bulup, kendilerine bizzat teşekkür edeceğim. Bu devirde böyle insanlara rastlamak gerçekten çok zor. Emniyet teşkilatımız ve kardeşlerimizden rabbim razı olsun" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2020-10-07 18:16:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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