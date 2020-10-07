Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması 10-13 yaş erkek çocuklar birincisi Kütahya’dan

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının düzenlediği Kur’anı Kerimi Güzel Okuma Yarışması'nda 1013 yaş arası erkek çocuklar kategorisinde Kütahyalı Ubeyde Ataseven birinci oldu.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının “Evimizin Neşesi Kur’an Sesi” başlığıyla online olarak düzenlediği “Kur’anı Kerimi Güzel Okuma Yarışması”nda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi. Üç kategoride düzenlenen yarışmada “1013 yaş arası kız çocuklar” kategorisinde Enise Berra Orhan ile “1013 yaş arası erkek çocuklar” kategorisinde Ubeyde Ataseven birinci olurken, “1418 yaş arası erkek çocuklar” kategorisinde ise Mehmet Ali Sarıtürk ile Erzurumlu hafız Necip Fazıl Belge birinciliği paylaştılar.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.