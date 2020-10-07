Kütahya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

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Kütahya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Asım Gündüz Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi Sevgi Yolu’nun birleştiği alanda çıktı. Baba oğul oldukları öğrenilen 2 kişi ve berber olduğu belirtilen bir kişi arasında kavgada 3 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin karnından aldığı bıçak darbesi ile hayati tehlikesinin olduğu, diğer ikisinin ise bacak ve el bölgesinden yaralandığı öğrenildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralılardan ikisini Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğerini ise ek binaya sevk etti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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