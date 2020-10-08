Altıntaş'ta çevre düzenlemesi çalışmaları

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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde belediye tarafından ilçe sanayisinde çevre düzenleme çalışmaları başlatıldığı bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''İlçe ekonomimiz için son derece önemli olan sanayimizi dolaşarak, esnaflarımız ile hasbihal edip çaylarını içtik. Sıkıntıları yerinde görüp esnafımızı rahatlatmak için kış ayları gelmeden, gerekli olan çalışmaları başlattık. Bu kapsamda, bozuk yolların bakım ve onarımı, mazgalların bakım onarımı, foseptik temizlenmesi, gerekli olan yerlere yeni hat çekilmesi ve çevre düzenleme çalışmalarını ivedilikle bitireceğiz'' dedi.

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