Kütahya heyeti, Ankara'da Pakdemirli ve Karaismailoğlu ile bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya heyeti, Ankara'da Pakdemirli ve Karaismailoğlu ile bir araya geldi

İHA

Kütahya heyeti, Ankara'da Pakdemirli ve Karaismailoğlu ile bir araya geldi

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler ve Kütahya Valisi Ali Çelik Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret etti.
Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun,” Milletvekillerimiz Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler ve Kütahya Valimiz Ali Çelik ile birlikte Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’yi ziyaret ederek devam eden projelerimizi ve İlimizin taleplerini değerlendirdik. Sayın Bakanımıza ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’nu ziyaretimizde ise Bakanlığımızın koordinasyonunda ilimizde devam eden ve ilimiz için önem arz eden yol, alt ve üst geçit projeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Kütahya’mız adına önemli kazanımlar elde ettiğimiz ziyaretlerimizin sonuçları itibarı ile hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Meslek liseleri Türkiye'nin kurtuluş reçetesi"
YEREL HABERLER "Meslek liseleri Türkiye'nin kurtuluş reçetesi"
350 kişinin istihdam edileceği fabrikanın yapımına başlandı
YEREL HABERLER 350 kişinin istihdam edileceği fabrikanın yapımına ...
Altıntaş'ta pancar hasadı
YEREL HABERLER Altıntaş'ta pancar hasadı
Güneş enerji santraline 4 milyon 279 bin TL yatırım
YEREL HABERLER Güneş enerji santraline 4 milyon 279 bin TL yatırım
Başkan Mehmet Çaltı'dan berberlere vicdani çağrı: "Hijyene dikkat edelim"
YEREL HABERLER Başkan Mehmet Çaltı'dan berberlere vicdani çağrı: ...
Başkan Halil Başer: ''Yıl sonuna kadar 27 bin metrekare kilitli parke taşı döşeyeceğiz''
YEREL HABERLER Başkan Halil Başer: ''Yıl sonuna kadar 27 bin ...
Altıntaş'ta çevre düzenlemesi çalışmaları
YEREL HABERLER Altıntaş'ta çevre düzenlemesi çalışmaları
İlçe merkezindeki söğüt ve kavak ağaçları kesilecek
YEREL HABERLER İlçe merkezindeki söğüt ve kavak ağaçları kesilecek
Kütahya´daki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kütahya´daki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Kütahya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kütahya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması 10-13 yaş erkek çocuklar birincisi Kütahya’dan
YEREL HABERLER Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması 10-13 yaş erkek ...
Parkta gezerken buldukları altın dolu kutuyu, polise teslim ettiler (2)
YEREL HABERLER Parkta gezerken buldukları altın dolu kutuyu, polise ...
Parkta gezerken buldukları altın dolu kutuyu, polise teslim ettiler
YEREL HABERLER Parkta gezerken buldukları altın dolu kutuyu, polise ...
Parkta gezerken buldukları altın dolu kutuyu, polise teslim ettiler
YEREL HABERLER Parkta gezerken buldukları altın dolu kutuyu, polise ...
DPÜ, akademik performansta bir önceki yıla göre 11 basamak geriledi
YEREL HABERLER DPÜ, akademik performansta bir önceki yıla göre 11 ...
Muhtardan oturma bankı desteği
YEREL HABERLER Muhtardan oturma bankı desteği
Ahmet Yakupoğlu 3. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu sona erdi
YEREL HABERLER Ahmet Yakupoğlu 3. Uluslararası Sanat ve Tasarım ...
Pazarlar AK Gençlik'te yeni başkan Ogün Gündoğan
YEREL HABERLER Pazarlar AK Gençlik'te yeni başkan Ogün Gündoğan
GSF öğrencisinden anlamlı başarı
YEREL HABERLER GSF öğrencisinden anlamlı başarı
Edan İlkhan, Tavşanlı'ya gurur yaşattı
YEREL HABERLER Edan İlkhan, Tavşanlı'ya gurur yaşattı
Hisarcık’ta KPSS kursu açıldı
YEREL HABERLER Hisarcık’ta KPSS kursu açıldı
Başkan Ali Var: “Emet ve Hisarcık olarak inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Ali Var: “Emet ve Hisarcık olarak inandığımız ...
Müdür Başyiğit, Teknofest'e katılan öğrencileri kabul etti
YEREL HABERLER Müdür Başyiğit, Teknofest'e katılan öğrencileri kabul ...
Gediz’de 50 kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Gediz’de 50 kök kenevir ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X