Kütahya heyeti, Ankara'da Pakdemirli ve Karaismailoğlu ile bir araya geldi

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler ve Kütahya Valisi Ali Çelik Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun,” Milletvekillerimiz Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler ve Kütahya Valimiz Ali Çelik ile birlikte Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’yi ziyaret ederek devam eden projelerimizi ve İlimizin taleplerini değerlendirdik. Sayın Bakanımıza ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’nu ziyaretimizde ise Bakanlığımızın koordinasyonunda ilimizde devam eden ve ilimiz için önem arz eden yol, alt ve üst geçit projeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Kütahya’mız adına önemli kazanımlar elde ettiğimiz ziyaretlerimizin sonuçları itibarı ile hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.