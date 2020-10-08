Terör öğürtünün kaçırdığı kızı için yıllardır umutlu bekleyişini sürdürüyor

Kütahya’nın Simav ilçesinde yaşayan ve kızı Bitlis'te üniversite okurken terör örgütü tarafından dağa kaçırılan anne Hatice Levent, umutlu bekleyişini sürdürürken, evladına 'yuvana dön' çağrısı yapıyor.

Üniversite öğrencisi Fadime Levent (24), terör örgütü PKK tarafından 6 yıl önce 18 yaşında iken dağa kaçırıldı. Yıllardır örgüt içinde olan kızını kurtarmak için bir süre Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbetine katılan 58 yaşındaki 3 çocuk annesi Hatice Levent, rahatsızlandığı için yaşadığı Simav’ın Yemişli köyüne geri döndü. Eşini trafik kazasında kaybeden Hatice Levent, yaklaşık 5 aydan bu yana Simav’ın Yemişli köyünde tek başına kaldığı evinde arkadaşlarım dediği havyalarıyla yaşıyor. Levent, “Benim kızım arkadaş kurbanı oldu. Arkadaşları bana telefon etti, 'yavrunu uçurdun' dediler. Kızım benim yanıma geldiğinde bitkin haldeydi. Ben böyle olacağını anlayamadım, kendi kendimi bitiriyorum. Anneni ve yakınlarını öldürürüz diyerek kızımı götürmüşler” dedi.

“Benim Fadime’m beni bitirdi" diye ağlayan anne Hatice Levent, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan yardım etmelerini istedi. Diyarbakır’daki annelerin nöbet çadırına en kısa bir sürede dönmeyi düşündüğünü söyleyen anne Levent “Ben seni çok özledim. Senin yerin o mağaralar değil, annenin yanı, ne olur yavrum yuvana dön” dedi.

Her gün ellerini açıp Allah’a dua ettiğini belirten anne Levent, önce Allah’a sonra devlete güvendiğini ifade etti.

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