Öğrencilere “Jandarma Çocuk Dergisi” ve boya kalemi dağıtıldı

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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnköy İlkokulu birinci sınıf öğrencilerine "Jandarma Çocuk Dergisi" ile boya kalemi dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, 2020 2021 eğitimöğretim yılının başlamasıyla birlikte sorumluluk alanında bulunan İnköy İlkokulunda birinci sınıf öğrencileriyle ile bir araya geldi.

Çocuklarla yakından ilgilenen ekipler, jandarmayı tanıtarak "Jandarma Çocuk Dergisi" ve boya kalemi dağıttı.

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