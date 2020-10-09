Köy pazarında Korona virüs denetimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köy pazarında Korona virüs denetimi

İHA

Köy pazarında Korona virüs denetimi

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında ilçe merkezi ve köylerde geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildiği bildirildi.
Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, ''Mart ayından bu yana ülkemizi etkisi altına almış olan Korona virüs pandemi sürecinde bütün ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Korona virüse karşı oluşabilecek rehaveti engellemek, vatandaşlarımızın ve işletmelerimizin almış olduğumuz tedbirlere dikkatli bir şekilde riayet etmelerini sağlamak ve bilinçlerini artırmak maksadıyla en kapsamlı denetimlerden birini gerçekleştirdik. Bu kapsamda ilçe merkezimiz yanı sıra, ilçemize bağlı köylerimizden Hacıkebir köyümüzde kurulan pazarda vatandaşlarımızı ve esnaflarımızı bilgilendirdik. Denetimlerde vatandaşların salgın konusundaki dikkatlerini ve hassasiyetlerini en üst seviyeye çıkarmak için alınan önlemlere tam anlamıyla riayet etmeleri, uymaları gereken maske, mesafe ve temizlik kuralları hatırlatıldı. Pazarcı esnafıyla görüşülerek alınan tedbirlere aynı hassasiyetle devam etmeleri yönünde telkinlerde bulunuldu'' ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Canlı yayında kayınpederini öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Canlı yayında kayınpederini öldürdüğünü itiraf eden ...
Öğrencilere “Jandarma Çocuk Dergisi” ve boya kalemi dağıtıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere “Jandarma Çocuk Dergisi” ve boya kalemi ...
Kütahya’da Covid-19 tedbirleri masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Kütahya’da Covid-19 tedbirleri masaya yatırıldı
Kayıp olarak aranıyordu, av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranıyordu, av tüfeğiyle vurulmuş halde ...
Canlı yayında kayınpederini öldürdüğünü itiraf edince tekrar tutuklandı
YEREL HABERLER Canlı yayında kayınpederini öldürdüğünü itiraf edince ...
Terör öğürtünün kaçırdığı kızı için yıllardır umutlu bekleyişini sürdürüyor
YEREL HABERLER Terör öğürtünün kaçırdığı kızı için yıllardır umutlu ...
Kayınpederini öldürdüğünü televizyon yayınında itiraf eden damat, adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Kayınpederini öldürdüğünü televizyon yayınında itiraf ...
Otomobilin çarptığı aydınlatma direği karşı şeritteki aracın üzerine düştü
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı aydınlatma direği karşı şeritteki ...
Canlı yayında işlediği cinayeti itiraf eden Süleyman Gürbüz Gediz’de adli makamlara sevk edildi
YEREL HABERLER Canlı yayında işlediği cinayeti itiraf eden Süleyman ...
Kütahya heyeti, Ankara'da Pakdemirli ve Karaismailoğlu ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Kütahya heyeti, Ankara'da Pakdemirli ve ...
"Meslek liseleri Türkiye'nin kurtuluş reçetesi"
YEREL HABERLER "Meslek liseleri Türkiye'nin kurtuluş reçetesi"
350 kişinin istihdam edileceği fabrikanın yapımına başlandı
YEREL HABERLER 350 kişinin istihdam edileceği fabrikanın yapımına ...
Altıntaş'ta pancar hasadı
YEREL HABERLER Altıntaş'ta pancar hasadı
Güneş enerji santraline 4 milyon 279 bin TL yatırım
YEREL HABERLER Güneş enerji santraline 4 milyon 279 bin TL yatırım
Başkan Mehmet Çaltı'dan berberlere vicdani çağrı: "Hijyene dikkat edelim"
YEREL HABERLER Başkan Mehmet Çaltı'dan berberlere vicdani çağrı: ...
Başkan Halil Başer: ''Yıl sonuna kadar 27 bin metrekare kilitli parke taşı döşeyeceğiz''
YEREL HABERLER Başkan Halil Başer: ''Yıl sonuna kadar 27 bin ...
Altıntaş'ta çevre düzenlemesi çalışmaları
YEREL HABERLER Altıntaş'ta çevre düzenlemesi çalışmaları
İlçe merkezindeki söğüt ve kavak ağaçları kesilecek
YEREL HABERLER İlçe merkezindeki söğüt ve kavak ağaçları kesilecek
Kütahya´daki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kütahya´daki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Kütahya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kütahya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması 10-13 yaş erkek çocuklar birincisi Kütahya’dan
YEREL HABERLER Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması 10-13 yaş erkek ...
Parkta gezerken buldukları altın dolu kutuyu, polise teslim ettiler (2)
YEREL HABERLER Parkta gezerken buldukları altın dolu kutuyu, polise ...
Parkta gezerken buldukları altın dolu kutuyu, polise teslim ettiler
YEREL HABERLER Parkta gezerken buldukları altın dolu kutuyu, polise ...
Parkta gezerken buldukları altın dolu kutuyu, polise teslim ettiler
YEREL HABERLER Parkta gezerken buldukları altın dolu kutuyu, polise ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X