Kızı kandırılarak dağa kaçırılan anne, umudunu koruyor



Mehmet YENEN/SİMAV, (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, terör örgütü PKK tarafından 6 yıl önce 17 yaşındayken dağa kaçırılan üniversite öğrencisi kızı Fadime Levent için Diyarbakır'daki HDP binası önünde nöbet tutarken rahatsızlanan ve memleketine dönen 3 çocuk annesi Hatice Levent'in (58) acısı da umudu da tazeliğini koruyor.

Simav'a 18 kilometre uzaklıkta bulunan Yemişli köyündeki evinde tek başına sürdürdüğü hayatının zor geçtiğini ifade eden anne Hatice Levent, "Eşimi 6 yıl önce trafik kazasında kaybettim. Simav'da iş bulamayan diğer 2 evladım İstanbul'a gitti. Ben Simav'daki evimde tek başıma zor günler geçiriyorum. Kızımın acısını bir nebze olsun unutabilmek için kendimi ahırımdaki ineğime, evimin içinde beslediğim kedilerime, dışarıda baktığım köpeğime ve diğer hayvanlarıma adadım. Şeker hastalığım nüksettiği için Diyarbakır HDP İl binası önünde sürdürdüğüm evlat nöbetimi yarım bırakıp 5 ay önce Simav'a döndüm. Şimdi hastalığım biraz iyileşti. Hayvanlarıma bakacak birisini bulur bulmaz, tekrar Diyarbakır'a dönerek evlat nöbetime arkadaşlarımla birlikte devam etmek istiyorum" dedi.

Bu defa kızını almadan dönmeyeceğini belirten anne Levent, yetkililerden kızının terör örgütünün elinden kurtarılmasını istedi.

Büyük zorluklar çekerek okula gönderdiği kızının başarılı bir öğrenci olduğuna dikkati çeken Levent, "Fadime, askerimize, polisimize kurşun sıkacak biri değil. Kızımı, bize baksın diye okuttum. Kızım, sana yalvarıyorum, yuvana, vatanına dön" dedi.

Kızının örgütten kaçarak okumasını ve bundan sonraki hayatını bir öğretmen olarak sürdürmesini isteyen acılı anne Levent, "Kızım sen öğretmen olmak ve bizlere bakmak istiyordun. Bizler de bu hayallerle seni zor şartlarda okuttuk. Baban ceketini sattı, ben de parmağımdaki yüzüğümü sattım. Yuvana dön. Hem kendi hayallerini gerçekleştir hem de benim hayallerimi gerçekleştir" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Simav Mehmet YENEN

2020-10-09 18:46:27



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