Vali Ali Çelik, Türkiye 3.’sü YuSi ekibini tebrik etti

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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DPÜ öğrencileri Sıla Özyeşil ile Ebrar Tepeciklioğlu’nu tebrik eden Vali Ali Çelik, başarılarının devamını diledi.

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