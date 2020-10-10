Bor ve Malzeme Bilimi kitabına DPÜ’den destek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri BOREN’in kitabında bölüm yazarı oldular.

DPÜ Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Hasan Göçmez, Prof. Dr. Mustafa Tuncer ve Dr. Öğr. Üyesi Hülya Biçer, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünün (BOREN) Bor ve Malzeme Bilimi adlı kitabında bölüm yazarlığını üstlendiler.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği öğretim üyeleri olan öğretim üyelerinden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, İleri Teknolojiler Araştırma ve Uygulama Merkezi (DPÜ İLTEM) Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tuncer ve Bor Tabanlı İleri Teknoloji Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi (DPÜ BORSAM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hülya Biçer, BOREN yayınlarından çıkan ve 7 bölümden oluşan Bor ve Malzeme Bilimi isimli kitabın ikinci bölümü olan ‘Metal Diborürler: Titanyum Diborür ve Zirkonyum Diborür’ başlıklı bölümün yazarlığına talip oldular.

Bölüm yazarlarından Prof. Dr. Hasan Göçmez, Prof. Dr. Mustafa Tuncer ve Dr. Öğr. Üyesi Hülya Biçer ile birlikte BOREN Yayınlarından çıkan Bor ve Malzeme Bilimi adlı eserde Kütahya Dumlupınar Üniversitesini temsil etmekten büyük onur duyduklarını söyledi.

“Eser bor malzemeleri alanında gerçek bir kaynak”

Göçmez, “ Son bir yıldır BOREN’le sürdürdüğüm iş birliğinin yeni bir halkası olan Metal Diborürler, Titanyum Diborür ve Zirkonyum Diborür adlı eserimizde bor içeren malzemeler hakkında verdiğimiz bilgilerle bu alandaki literatüre katkı yapmayı amaçladık. Sadece kendi bölümümüz değil, eser bir bütün olarak bor malzemeleri üzerine çalışmalar yapan lisans ve lisansüstü öğrenciler ile araştırmacılar ve mühendisler için üstelik Türkçe yazılmış gerçek bir kaynak. Bu alanda çalışma yapan ya da bu alana ilgi duyanların Bor ve Malzeme Bilimi adlı eseri incelemeye davet ediyorum “diye konuştu.

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