Dumlupınar'da su sorunu çözüldü

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde uzun yıllardır var olan içme suyu sorununun çözüldüğü bildirildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''Uzun yıllardır Dumlupınar ilçemizin yaz aylarında sıkıntısı olan su problemimiz artık sona erdi. İlçemize 25 kilometre mesafeden, Murat dağından getirdiğimiz içme suyumuzun özellikle yaz aylarında azalması nedeniyle su sıkıntısı çekiyorduk. Bu sıkıntıyı giderebilmek için Dumlupınar'ın kadıncık mevkiinde yapılan sondaj çalışmaları sonucunda bulduğumuz suyu, su depomuza götürmek için 600 metrelik kanal kazdık. Suyu depomuza ulaştırdık. Bu çalışma ile ilçemizin uzun yıllardır var olan su sorununu gidermiş olduk. İlçemize hayırlı olsun'' dedi.

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