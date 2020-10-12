Simav’daki ilk maç iptal edildi

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Kütahya’nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren Özel Şeref Koleji Spor Kulübü Erkek Voleybol takımı ile İstanbul Esenyurt Spor Kulübü Erkek Voleybol takımı arasında yapılması gereken müsabakanın iptal edildiği bildirildi.

Simav İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Sapmaz, İstanbul Esenyurt Spor Kulübü’nün ligden çekilme bilgisinin, Kütahya Voleybol İl Temsilcisi Ahmet Demir tarafından gönderildiğini belirtti. Sapmaz, “İstanbul Esenyurt Spor Kulübü’nün, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2’inci liginden çekilmesiyle puan durumunda herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Simav Özel Şeref Koleji Spor Kulübü erkek voleybol takımı, ilk haftayı müsabaka yapmadan geçirmiş sayılacak. Antrenör Çetin Aysu yönetimindeki takımımıza, Turgutlu Belediye Spor Voleybol takımı ile 2’inci hafta yapılacak müsabakada başarılar diliyoruz” dedi.

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