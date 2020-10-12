FETÖ’nün paralarını peynir kutusunda saklayan ablalar adliyede

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FETÖ’nün paralarını peynir kutusunda saklayan ablalar adliyede

İHA

FETÖ’nün paralarını peynir kutusunda saklayan ablalar adliyede

Kütahya'daki FETÖ operasyonunda ele geçirilen paraları peynir kabında saklandığı ortaya çıkan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından gruplar halinde adliyeye sevk ediliyor.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı perşembe günü yaptığı eş zamanlı operasyonla 21 kişi gözaltına alınırken, zanlıların ele geçirilen paraları peynir kabında saklandığı ortaya çıkmıştı. 21 şüpheliden 3’ü geçtiğimiz cumartesi günü adliyeye sevk edilmiş ve aynı gün tutuklanarak cezaevine konmuştu. Gözaltındaki 21 kişiden 5'i bayan toplum 9 kişi daha adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri devam ederken, halen gözaltında olan 9 kişinin ise yarın adliyeye gönderileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Simav’da 91 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Simav’da 91 araç trafikten men edildi
Simav’daki ilk maç iptal edildi
YEREL HABERLER Simav’daki ilk maç iptal edildi
Dumlupınar'da su sorunu çözüldü
YEREL HABERLER Dumlupınar'da su sorunu çözüldü
Aslanapa'da Korona virüs denetimleri
YEREL HABERLER Aslanapa'da Korona virüs denetimleri
Satın aldığı tarhanaları beğenmedi, kendine ait işletme kurdu
YEREL HABERLER Satın aldığı tarhanaları beğenmedi, kendine ait ...
Vali Çelik’ten Sevgi Evleri'ndeki çocuklara sürpriz
YEREL HABERLER Vali Çelik’ten Sevgi Evleri'ndeki çocuklara sürpriz
Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
Hisarcık AK Parti Gençlik Kollarında yeni Başkan Hüseyin Varol
YEREL HABERLER Hisarcık AK Parti Gençlik Kollarında yeni Başkan ...
Emet AK Gençlik’te yeni başkan İbrahim Şahan
YEREL HABERLER Emet AK Gençlik’te yeni başkan İbrahim Şahan
Kütahya’da başarılı MEGDEP Projeleri ödüllendirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da başarılı MEGDEP Projeleri ödüllendirildi
Müdür Başyiğit, köy okullarındaki idarecilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Müdür Başyiğit, köy okullarındaki idarecilerle bir ...
Bor ve Malzeme Bilimi kitabına DPÜ’den destek
YEREL HABERLER Bor ve Malzeme Bilimi kitabına DPÜ’den destek
Amatör spor kulüplerine 237 bin TL'lik malzeme desteği
YEREL HABERLER Amatör spor kulüplerine 237 bin TL'lik malzeme ...
Vali Ali Çelik, Türkiye 3.’sü YuSi ekibini tebrik etti
YEREL HABERLER Vali Ali Çelik, Türkiye 3.’sü YuSi ekibini tebrik ...
Simav Belediyesi araç filosuna 3 yeni araç ekledi
YEREL HABERLER Simav Belediyesi araç filosuna 3 yeni araç ekledi
Başkan Arif Teke: ''Korona virüs vakaları hızla düşmekte''
YEREL HABERLER Başkan Arif Teke: ''Korona virüs vakaları hızla ...
Başkan Ceyhun yeni seçilen ilçe teşkilatlarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Ceyhun yeni seçilen ilçe teşkilatlarını ...
Kaymakam Yazıcı: ''Köylü vatandaşlarımızın ürettiğini satması önemlidir''
YEREL HABERLER Kaymakam Yazıcı: ''Köylü vatandaşlarımızın ürettiğini ...
Uşak'ta, yaşları 13- 15 arasında 4 çocuktan haber alınamıyor (2)
YEREL HABERLER Uşak'ta, yaşları 13- 15 arasında 4 çocuktan haber ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X