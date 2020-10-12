Ormanda cesedi bulunan şahıs kazayla kendini vurmuş

Kütahya merkeze bağlı Akpınar köyünde ormanlık alanda ölü bulunan şahsın kazayla kendini vurduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akpınar köyünde oturan 56 yaşındaki Fahri Karabulut, 9 Ekim Perşembe günü sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için ormana gitti. Karabulut, bir süre sonra telefonla eşini aradı. Eşi ile konuşamayan şahıs sadece hırıltı şeklinde sesler çıkarırken, eşi ve oğlu tüm aramalarına rağmen Fahri Karabulut’a ulaşılamayınca durum güvenlik güçlerine bildirildi. Jandarmanın yaklaşık 3 saat süren arama çalışmaları sonucunda Frig yolu mevkiindeki ormanlık alanda Karabulut’un cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, Karabulut’un omzunda asılı av tüfeğiyle kasık bölgesinden vurulması sonucu öldüğünü belirledi. Yapılan araştırma ve teknik incelemenin ardından olayın kazaen kendini vurma olduğu ortaya çıktı. Fahri Karabulut’un cenazesi ertesi gün Akpınar köyünde defnedildi.

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