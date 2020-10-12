Kütahya'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 21 kişiden 11'i tutuklandı Tutuklananlar arasında örgütün "Kütahya il ablası", "Adana il ablası" ve "Polis Akademisi abisi"nin de olduğu öğrenildi

Kütahya'da polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 21 kişiden 11'i tutuklandı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince Perşembe günü sabah saat 07.00'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında "gaybubet evleri"nde faaliyet gösteren çok sayıda firari şahsın ve terör örgütünün güncel yapılanmasını sağlayan il ablası ve para kasası konumunda olan şahısların da bulunduğu toplam 21 şüpheli yakalanmıştı. Evlerde yapılan aramalarda yüklü miktarda TL, döviz, altın, örgütsel doküman ve sahte kimlik ele geçirilmişti. Paraların peynir kutularında gizlendiği de tespit edilmişti.

Adliyeye sevk edilen zanlıların yaklaşık 12 saat devam eden mahkeme sürecinin ardından tutuklama kararları çıktı. Hakim karşısına çıkartılan 21 şüpheliden 3'ü Cumartesi günü, 8'i de bugün tutuklanarak cezaevine konuldu. 10 zanlı ise denetimli serbestlik ve yurt dışına çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında örgütün Kütahya il ablası N.T., Adana il ablası E.K. ve Polis Akademisi abisi S.Ç.'nin de yer aldığı öğrenildi.

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