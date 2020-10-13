"Murat Dağı Kütahya için büyük bir zenginlik"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Murat Dağı Kütahya için büyük bir zenginlik"

İHA

"Murat Dağı Kütahya için büyük bir zenginlik"

Kütahya Valisi Ali Çelik, termal ve kış sporlarının bir araya geldiği bin 850 metre yükseklikteki Murat Dağı Termal Kayak Merkezi’nde incelemelerde bulundu.
İyi derece kırmızı, orta derece mavi ve eğitim seviyesinde yeşil renkli kayak pisti ile kızak pistinde incelemelerde bulunan Vali Çelik; 753 metre uzunluğunda, 700 kişi kapasiteli teleski (TBAR) tesisi ile 7 bin 767 metre pist uzunluğunun 2 bin 53 metresinin aktif olduğunu söyledi.
Murat Dağı Termal Kayak Merkezi’nin tarihi, kültürel ve spor yönünden sunduğu imkân ve değerlerin iyi tanıtılması gerektiğini ifade eden Vali Çelik, “2 bin 312 metre yükseklikteki Murat Dağı, bin 450 metre yükseklikte 41 derece sıcaklıkta termal su ve konaklama, bin 850 metre yükseklikte ise her disiplinde kayak keyfi imkânını sunuyor. Termal turizm, kış turizmi, yayla turizmi ve doğa turizminin hepsini bir arada barındıran, potansiyeli yüksek bir turizm merkezi. Sahip olduğumuz bu kıymeti hem turizme hem de ekonomiye kazandırmak için elimizden gelen desteği verecek, daha iyisi için hep birlikte çalışacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yüksek fiyat salamura zeytin yapımını yaygınlaştırdı
YEREL HABERLER Yüksek fiyat salamura zeytin yapımını yaygınlaştırdı
Simav'da sinema hasreti sona eriyor
YEREL HABERLER Simav'da sinema hasreti sona eriyor
Kütahya’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Kütahya’da uyuşturucu operasyonu
Kütahya'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 21 kişiden 11'i tutuklandı Tutuklananlar arasında örgütün "Kütahya il ablası", "Adana il ablası" ve "Polis Akademisi abisi"nin de olduğu öğrenildi
YEREL HABERLER Kütahya'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 21 ...
Ormanda cesedi bulunan şahıs kazayla kendini vurmuş
YEREL HABERLER Ormanda cesedi bulunan şahıs kazayla kendini vurmuş
Yüklü miktarda parayla yakalanan 21 FETÖ şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER Yüklü miktarda parayla yakalanan 21 FETÖ şüphelisi ...
"Çocuklarımızın 7 yaşına kadar olan sürecini iyi değerlendirelim"
YEREL HABERLER "Çocuklarımızın 7 yaşına kadar olan sürecini iyi ...
"Osmangazi Mahallesi sakinleri, kaderine terk edilmiş vaziyette hakkını arıyor"
YEREL HABERLER "Osmangazi Mahallesi sakinleri, kaderine terk edilmiş ...
FETÖ’nün paralarını peynir kutusunda saklayan ablalar adliyede
YEREL HABERLER FETÖ’nün paralarını peynir kutusunda saklayan ablalar ...
Simav’da 91 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Simav’da 91 araç trafikten men edildi
Simav’daki ilk maç iptal edildi
YEREL HABERLER Simav’daki ilk maç iptal edildi
Dumlupınar'da su sorunu çözüldü
YEREL HABERLER Dumlupınar'da su sorunu çözüldü
Aslanapa'da Korona virüs denetimleri
YEREL HABERLER Aslanapa'da Korona virüs denetimleri
Satın aldığı tarhanaları beğenmedi, kendine ait işletme kurdu
YEREL HABERLER Satın aldığı tarhanaları beğenmedi, kendine ait ...
Vali Çelik’ten Sevgi Evleri'ndeki çocuklara sürpriz
YEREL HABERLER Vali Çelik’ten Sevgi Evleri'ndeki çocuklara sürpriz
Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X