"Murat Dağı Kütahya için büyük bir zenginlik"

Kütahya Valisi Ali Çelik, termal ve kış sporlarının bir araya geldiği bin 850 metre yükseklikteki Murat Dağı Termal Kayak Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

İyi derece kırmızı, orta derece mavi ve eğitim seviyesinde yeşil renkli kayak pisti ile kızak pistinde incelemelerde bulunan Vali Çelik; 753 metre uzunluğunda, 700 kişi kapasiteli teleski (TBAR) tesisi ile 7 bin 767 metre pist uzunluğunun 2 bin 53 metresinin aktif olduğunu söyledi.

Murat Dağı Termal Kayak Merkezi’nin tarihi, kültürel ve spor yönünden sunduğu imkân ve değerlerin iyi tanıtılması gerektiğini ifade eden Vali Çelik, “2 bin 312 metre yükseklikteki Murat Dağı, bin 450 metre yükseklikte 41 derece sıcaklıkta termal su ve konaklama, bin 850 metre yükseklikte ise her disiplinde kayak keyfi imkânını sunuyor. Termal turizm, kış turizmi, yayla turizmi ve doğa turizminin hepsini bir arada barındıran, potansiyeli yüksek bir turizm merkezi. Sahip olduğumuz bu kıymeti hem turizme hem de ekonomiye kazandırmak için elimizden gelen desteği verecek, daha iyisi için hep birlikte çalışacağız” dedi.

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