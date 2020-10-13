Yüksek fiyat salamura zeytin yapımını yaygınlaştırdı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yüksek zeytin fiyatları yüzünden vatandaşlar yarı fiyata mal olan samura zeytin yapımına yöneldi.

Her mevsim sofraların vazgeçilmesi olan zeytinin hasat dönemi olması nedeniyle ilçe pazarına Manisa'nın Akhisar ilçesinden getirilen yeni ürün özellikle yeşil zeytinler salamura yapılmak üzere vatandaşlar tarafından büyük rağbet görüyor.

Artan zeytin fiyatları yüzünden ilçede son yıllarda evlerde salamura zeytin yapımının yaygınlaştığına dikkat çeken zeytin satıcısı Mustafa Korkmaz, " Şu an semt pazarında yeni mahsul yeşil zeytinin kilosunu 710 TL arasında satıyoruz. Ayrıca halkımızın satın aldığı yeşil zeytinleri makinede kırıp veya çizerek teslim ediyoruz. Böylece vatandaş çizme ve kırma zahmetinden kurtulmuş oluyor” dedi.

Kendi yaptıkları salamura zeytinin hem daha lezzetli, hem de çok daha ucuz olduğunu söyleyen Ahmet Sarı, " Marketlerde 20 TL olan yeşil zeytinin kilosunu pazardan 710 TL arasında satın alarak kendimiz salamura yapıyoruz. Salamura zeytin yapmak fazla zahmet istemiyor. Kavanozlara doldurduğumuz çizilmiş veya kırılmış yeşil zeytinler 23 günde bir sularını değiştirerek en fazla üç haftada yemeğe hazır hale geliyor. Kendi elimizle yaptığımız yeşil zeytinleri gönül rahatlığı ile tüketiyoruz" diye konuştu.

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