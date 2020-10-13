Müdür Başyiğit: “5 günlük yüz yüze eğitime geçmek hepimizin temennisi”

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Cahit Zarifoğlu İlkokulunu ziyaretinde yaptığı açıklamada, 5 günlük yüz yüze eğitime geçmenin herkesin temennisi olduğunu belirtti.
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Temel Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Hakan Durum ile birlikte Cahit Zarifoğlu İlkokuluna ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyarette öğrencilerle sohbet ederek okullarına yeniden kavuşmaları dolayısıyla kendilerini kutlayan Müdür Başyiğit, hijyen tedbirlerine okulda ve evde uyarak hastalıktan tamamen kurtulmanın ve 5 günlük yüz yüze eğitime geçmenin herkesin temennisi olduğunu dile getirdi.
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