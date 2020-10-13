Müdür Başyiğit: “5 günlük yüz yüze eğitime geçmek hepimizin temennisi”

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Cahit Zarifoğlu İlkokulunu ziyaretinde yaptığı açıklamada, 5 günlük yüz yüze eğitime geçmenin herkesin temennisi olduğunu belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Temel Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Hakan Durum ile birlikte Cahit Zarifoğlu İlkokuluna ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette öğrencilerle sohbet ederek okullarına yeniden kavuşmaları dolayısıyla kendilerini kutlayan Müdür Başyiğit, hijyen tedbirlerine okulda ve evde uyarak hastalıktan tamamen kurtulmanın ve 5 günlük yüz yüze eğitime geçmenin herkesin temennisi olduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.