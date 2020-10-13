Şehit Jandarma Onbaşı Hüseyin Gürlekli’nin ailesine ziyaret

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Kütahya Valisi Ali Çelik, 2009 yılında Siirt’in Eruh ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışma sırasında şehit olan Jandarma Komando Onbaşı Hüseyin Gürlekli’inin ailesini ziyaret etti.

Şehit babası Mustafa Gürlekli, annesi Suna Gürlekli ve kardeşi Hakan Gürlekli’ye sabırlar dileyen Vali Ali Çelik, “Rabbim, bizi size mahcup etmesin” dedi.

Şehit ailesinin ziyaretinde Vali Ali Çelik’e, Gediz Kaymakamı Hakan Algan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak eşlik etti.

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