Köy yollarına sıcak asfalt

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde köy yollarında, bakım onarı ve sıcak asfalt yapım çalışmalarına başlandığı bildirildi.
AK Parti Kütahya İl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Yıldız, yaptığı açıklamada, ''İl Özel idaresi tarafından 2020 yılı çalışma programında olan Çavdarhisar Hacımahmut köyü arası 6 kilometrelik yolumuz bitmek üzere. Bu senenin programında olmamasına rağmen, Hacımahmut Çamköy yolumuzu yapıp hizmete sunduk. Şimdi de Çamköy Gökağaç köyü yolumuzun sıcak asfalt yapımına başladık ve kısa sürede bitireceğiz. İnşallah 15 gün içerisinde Gökağaç Afşar köyü yolumuzu onarıma alacağız. Devletimiz ilçemize bağlı köy yollarımızda çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler'' dedi.
Yapımı devam eden yol çalışmalarını Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı yerinde inceledi ve yetkililerden bilgiler aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.