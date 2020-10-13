Müdür Keskin: “Ağaçlandırmanın başarısı dikimden sonraki bakımlarla mümkündür”

Kütahya Bölge Müdürü Hasan Keskin, Simav Orman İşletme Müdürlüğü, Naşa Orman İşletme Şefliğince yapılan ağaçlandırma çalışmalarını yerinde inceledi.

Bölge Müdürü Hasan Keskin, Simav Orman İşletme Müdürlüğü Naşa Orman İşletme Şefliği tarafından 2018 yılında 142 hektar sahada yapılan ağaçlandırma çalışması ile 120 bin adet karaçam fidanı toprakla buluşturulan ve 2020 yılı ağaçlandırma bakım programı çerçevesinde sahada yapılan ot alma ve çapalama bakımlarını kontrol etti. Yapılan çalışmaları inceleyen Keskin, Simav Orman İşletme Müdürü Osman Aksoy’dan bilgiler aldı. Arazi programında Naşa Orman İşletme Şefi Özlem Demiral’de hazır bulundu.

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ağaçlandırılan sahaların bakımları yapılarak, daha sağlıklı bir şekilde yarınlara taşınmasının sağlandığını belirten Bölge Müdürü Hasan Keskin, ağaçlandırmanın başarısının dikimden sonraki bakımlarla mümkün olduğunu belirtti.

Fidanların su ve besin ihtiyacını karşılamak için bakımlarını yaptıklarını ifade eden Keskin, “Çapalama ve ot alma işlemlerimizi fidanların sağlıklı kalabilmesi ve topraktaki besin maddelerine rahatça ulaşabilmesi için belirli periyodlarla yapıyoruz. Tüm ağaçlandırma sahalarımızda bu çalışmalarımız sürdürülüyor. Ot alma ve çapalama da çalışacak işçilerimize fidanlara zarar vermeden çalışmalarını yapabilmeleri için ot alma ve çapalama yöntemleri hakkında eğitim verip, bilgilendirmeler yapıyoruz. Aynı zamanda bu çalışmalara katılarak aile bütçelerine katkıda bulunmalarına da olanak sağlıyoruz. Bu sayede hem ormanlarımızın bakımları yapılıyor hem de köylü kadınlarımız ailelerine destek olabiliyor. Yapılan ağaçlandırma çalışmalarının başarısı dikimden sonra yapılan bakımlara bağlı” diye konuştu.

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