Bu da Korona sanatı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık personeli ve minyatür sanatçısı Barış Genar, pandemiden dolayı sağlık emekçilerinin duygularını serum poşetlerine resmederek, “Korona Sanatı”na katkıda bulundu. Genar, icra ettiği sanat çalışmasını Rektör Prof. Dr. Vural Kavuncu’ya tanıttı.

Pandemi dönemi sağlık çalışanların olağanüstü performansları ve iç dünyaları, hastane sağlık personeli ve minyatür sanatçısı Barış Genar tarafından resmedildi. Genar, sağlık personellerinin bu dönem yaşadıklarını, serum poşetlerine resmetti. Kütahyalı sanatçı, evrensel bir dil kullanarak, bu çalışmasını tüm dünyadaki sağlık çalışanlarına armağan ettiğini belirtti.

Sanatçı Genar’ın çalışmasından çok memnun kaldığını ifade eden Rektör Kavuncu, “Pandemi süreci sanatçılara ilham kaynağı oldu. Barış Bey’in icra ettiği çalışmayı, okulumuzda sergilemeyi planlıyoruz. KSBÜ olarak sanatçılarımızın yanındayız.” dedi.

Barış Genar, Rektör Kavuncu’ya kendisinin resmedildiği bir serum poşetini takdim etti.

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