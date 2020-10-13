İrem'i kaçırarak fuhşa zorladığı iddia edilen çift, adliyede (2)

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TUTUKLANDILAR

Bursa´da, İrem G.´yi evinin önünden otomobille kaçıran ve fuhşa zorladığı iddiasıyla aranırken teslim oldukları Kütahya´da adliyeye sevk edilen Haydar ve Leyla Balyoz çifti, çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüphelilerden Haydar Balyoz´un İrem G.´ye yönelik `kaçırma ve fuhuş´ iddiasını kabul etmeyerek, "Biz onu eski eşimin oğlu olan E.Ö.´den kurtarmak için aldık" dedikleri öğrenildi. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2020-10-13 17:16:54



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