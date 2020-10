Kütahya'da narkotik ekiplerinden annelere uyuşturucu eğitimi

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 'En iyi narkotik polis: Anne' sloganı ile başlatılan proje kapsamında Kütahya'da narkotik ekipleri, çocukları uyuşturucu bağımlısı olan annelere eğitim vererek bilgilendirmede bulundu.

Uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmasının yürütüleceği 'En iyi narkotik polis: Anne' projesi kapsamında Kütahya'da Narkotik Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukları uyuşturucu bağımlısı olan annelerle buluştu. Koronavirüs tedbirlerine uygun açık alanda annelerle bir araya gelerek proje hakkında bilgiler veren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Emrah Güngör, yürütülen çalışmaları anlattı. Uyuşturucu ile mücadelede üçüncü göz olarak annelere önemli bir görev düştüğünü belirten Güngör, çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için birlikte mücadele etmenin önemine vurgu yaptı.

'ANNE OLARAK GÖZÜMÜZ VE KULAĞIMIZ AÇIK OLMALI'

Bilgilendirme toplantısına katılan Fatih Mahallesi Muhtarı Nurcan Duygu, "Bizlerin anne olarak gözümüz ve kulağımız açık olması lazım. Çocuklarımı korumak için. Devletimize, emniyetimize güvenip elimizden ne geliyorsa onların yanında olmalıyız. Bütün anneler olarak onlara destek olacağımız sözünü bir kez daha verdik. Emniyetimize teşekkür ediyoruz. En iyi narkotik polisi annedir" dedi.

'GELECEĞİMİZİ HİÇE SAYAMAYIZ POLİSLERE DESTEK OLMALIYIZ'

Mahallesinde tanık olduğu uyuşturucu olayları sebebiyle İçişleri Bakanlığı´nın 'Narkotik Anneler' projesine destek olmaya karar verdiğini ifade eden Yasemin Uyalçak ise "Gördüklerimizi, bildiklerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Emin olun, emniyetten korkulacak bir durum yok. Narkotik ekiplerine her zaman destek olmamız gerekiyor, çünkü çocuklarımız geleceğimiz ve bunu hiçe saymamalıyız" diye konuştu.

'BEN EVLADIMI KAYBETMEK İSTEMİYORUM'

Eski eşinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyleyen Leyla Yılmaz da, çocuklarını uyuşturucudan korumak için projeye destek olmak istediğini kaydederek, "Narkotik Şube'den eğitim alacağımızı söylediler. Biz de bu eğitimde gönüllü ve üçüncü göz olarak canı gönülden çalışmaya başladık. Eski eşim ne yazık ki uyuşturucu ve alkol bağımlısı. Çocuğum da 5 aydır onun yanındaydı. Ben çocuğumu kurtarabilmek, kötü alışkanlıklarına başlamaması için narkotik anneleri olarak üstüme düşen görevi yapacağım. Çocuğumun bulunduğu ortamda maalesef uyuşturucu kullanmaları ve satmaları beni çok kötü yönde etkiledi. Ben evladımı kaybetmek istemiyorum. Hiçbir anne de başımıza bir şey gelir diye korkmasın. Her zaman için emniyetimize destek olalım. Bu gururu ve şerefi evlatlarım için taşıyorum. Hiçbir evladımızın geleceği kaybolmasın, gülen yüzleri solmasın. Ben bir anne olarak her zaman, her gencin ve her annenin yanındayım. Üçüncü gözle de emniyete yardımcı olmaya hazırım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2020-10-13 18:32:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.