Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü

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Kütahya'da otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Kaza, KütahyaAfyonkarayolu 31. kilometresi Pusan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar istikametinden Kütahya istikametine gelmekte olan Kamil Sirli idaresindeki 35 AV 7735 plakalı araç, yine aynı istikamette gitmekte olan Sabri P. yönetimindeki 43 SA 725 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Kamil Sirli olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince sürücünün cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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