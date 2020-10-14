Emet pazarında Korona virüs tedbirleri

Kütahya'nın Emet ilçesinde her hafta kurulan ilçe pazarı, Korona virüs (Covid19) vakaları dolayısıyla sıkı tedbirler alınarak açılıyor.

Emet Belediyesi Zabıta Amirliği ve güvenlik güçleri yanında, Emet Kaymakamlığı tarafından oluşturulan pandemi ekibide gün boyu pazarda denetim gerçekleştirdi. Sigara içmenin yasaklandığı pazarda, girişte vatandaşların ateşlerini ölçme, mesafeli tezgah açımı, maske ve dezenfekte kullanımı, ürünleri seçmeden alma, zabıta ekipleri tarafından fiyat denetimleri ve GBT sorgulamaları gibi çalışmalar ile gün boyu pazar alanı denetim altında tutuldu. Pazar alanında tezgahlarda kalabalık olmaması sağlanırken, vatandaşlara Korona virüs (Covid19) salgını hakkında bilgiler verildi.

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