Kaymakam Karadağ:” Maske, mesafe ve temizlik hassasiyetine veliler de eşlik etmeli”

Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, öğrencilerin okullarında gösterdiği maske, mesafe ve temizlik hassasiyetine velilerin de her an eşlik etmesi gereğini hatırlattı.

Kaymakam Buğra Karadağ, yüz yüze eğitim sürecinin başlaması nedeniyle, okullardaki durumu yerinde görmek, öğrenci ve öğretmenlerle ile bir araya gelmek amacıyla ilçedeki okulları ziyaret etti.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile tüm kademelerde ve 5 gün yüz yüze eğitime başlayan köy okulları ile merkez okullarının tamamına İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ile birlikte ziyaret gerçekleştiren Kaymakam Karadağ, öğrencilerin okullarında gösterdiği maske, mesafe ve temizlik hassasiyetine velilerin de her an eşlik etmesi gereğini hatırlattı. Öğretmenlerle de bir araya gelen Karadağ, gerek uzaktan eğitim gerekse belli şartlar dahilinde ve belli sınıflarda başlayan yüz yüze eğitim sürecinde gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı öğretmenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.