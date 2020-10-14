Kütahya´da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı



Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçanların bulunduğu otomobil kovalamacanın ardından durdurulurken, araçtaki 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada 30 gram bonzai, 70 gram metamfetamin, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı ve otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente araçla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası tespit edilen araçtakiler, kent girişinde polisin `dur´ ihtarına uymayarak kaçtı. Araç, yaşanan kovalamacanın ardından durdurulurken, otomobildeki A.D., R.T.T., İ.U. ve R.Y.İ. yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise 30 gram bonzai, 70 gram metamfetamin, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı ve otomatik av tüfeği ele geçirildi. Dört şüpheli geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 1´i ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 3´ü adliyeye sevk edildi.

EVE DE OPERASYON DÜZENLENDİ

Polis ekiplerince genişletilen operasyon kapsamında, şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen eve baskın yaptı. Burada yakalanan 3 şüpheli hakkında da `uyuşturucu kullanmak´ suçundan yasal işlem yapıldı. Evde yapılan aramada 3 gram metamfetamin, 7 adet hap, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2020-10-14 15:41:14



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