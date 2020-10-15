İlkokulda aynı anda hem uzaktan, hem yüz yüze eğitim

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda dersler aynı anda hem uzaktan, hem yüz yüze eğitim modeli ile gerçekleştiriliyor.

Atatürk İlkokulunda akıllı tahtalara kamera monte edilerek Zoom’da bir oturum oluşturup yapılan link paylaşımı sayesinde öğrencilere aynı anda hem uzaktan, hem yüz yüze eğitim veriliyor.

Konuyla ilgili daha önceden velileri bilgilendirdiklerini söyleyen Okul Müdürü İsmail Değirmenci, “Zoom’da bir oturum oluşturup linki paylaştık. Birinci grup ile yüz yüze eğitim yaparken, her ders başında aynı oturumu tekrar tekrar açarak ikinci grupta olan evdeki öğrencileri de derse katıyoruz. Hatta ara ara evdeki öğrencilere de söz hakkı veriyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz evdeki boş zamanlarını ders tekrarı yaparak eksikliklerini gideriyorlar ve öğrendiklerini pekiştirme fırsatı buluyorlar” dedi.

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