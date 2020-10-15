Temaslıları bildirmedi, savcılık soruşturma başlattı

Mustafa AKÇAY/HİSARCIK(Kütahya),(DHA)KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan Mustafa K. hakkında temaslı olduğu kişileri filyasyon ekibine bildirmediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Hisarcık ilçesine bağlı Beyköy´de yaşayan Mustafa K.,rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Mustafa K., izolasyona alındı. Filyasyon ekiplerince yapılan araştırma sonunda Mustafa K.'nin temas kurduğu 4 kişinin adını, filyasyon ekibine bildirmediği tespit edildi.
Mustafa K.'ya Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince para cezası uygulandı. Hisarcık Kaymakamlığı da savcılığa suç duyurusunda bunuldu. Savcılık, Mustafa K. hakkında `Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunmak´ suçundan soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Hisarcık Mustafa AKÇAY
2020-10-15 15:29:40
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